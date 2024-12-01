お笑いコンビ「さらば青春の光」の森田哲矢が３０日放送の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜・午後１１時）に出演した。現在、相方の東ブクロとマネジャーの３人で個人事務所「ザ・森東」を運営。この日、ＭＣの今田耕司に「ギャラは３等分なの？」と聞かれると「ウチは全員、役員報酬しかもらえないので、誰が稼いでも給料は全員、一緒」と森田。今田が「相方はゴルフ三昧なんですよ」と暴露すると、「今日もゴルフ行っ