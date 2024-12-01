30日午後9時ごろ、佐渡市真野地内で火事がありました。ケガ人や周囲への延焼は現時点では確認されていません。火事があったのは佐渡市真野の山本健二さん所有の事務所兼工場です。火は約1時間半後に消し止められましたが、山本さんの事務所兼工場は全焼とみられるということです。この火事によるケガ人、周囲の建物への延焼は現時点では確認されていません。佐渡市では今月13日にも、春日地内で住宅や倉庫など9棟が燃える火事が発