「『ありがとうございます』は、もう少し感情を込めた方がいいね」１０月下旬、大阪市にある大同生命保険の一室。アクティブコミュニケーションセンターに所属する宮本真紀さん（５０）が、パソコン画面に向かってアドバイスを送っていた。宮本さんは、日本電信電話ユーザ協会が主催する「電話応対コンクール」（略して電コン）で日本一に輝いた実績を持つ、電話応対のプロだ。この日は、１１月１５日に開かれる電コン全国大