野球日本代表は、１１月開催の「ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３回ＷＢＳＣプレミア１２」で大会２連覇を逃した。その中で主砲として奮闘し続けたのが、阪神・森下翔太外野手（２４）だ。侍ジャパン・井端弘和監督（４９）が、若虎を全９試合で４番に据えた背景や理由に迫った。ＭＶＰ級の大活躍だった。決勝で台湾に敗れるショッキングな幕切れの中、阪神・森下は堂々たる成績を残した。侍ジャパン唯一の全９試合にスタメン