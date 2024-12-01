■様々な技術を搭載した「耳スピーカー」 NTTソノリティの音響ブランド「nwm（ヌーム）」は、「耳スピーカー」をコンセプトに展開するシリーズにて、新たに3種類の新製品を発表した。 参考：【写真】NTTが培ってきた独自技術を投入した最新イヤホン ヌームが手掛ける「耳スピーカー」とは、オープンイヤー型のイヤホン・ヘッドホンの総称。耳の穴に直接