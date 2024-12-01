第25回チャンピオンズカップ（GI、ダ1800m）が行われる中京競馬場の馬場情報が1日、JRAより発表された。中京は芝・ダートともに「良」でスタート。芝のクッション値は「9.5／標準」、ダートの含水率はゴール前「6.4％」、4コーナー「6.9％」と計測された。 ■土曜ダ1800m4鞍の勝ち馬は4角2番手以内 土曜中京ダートは「良」、含水率は「7.6％」、4コーナー「7.3％」で、ダ