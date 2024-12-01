●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】 順位コード銘柄利回り11/29終値 決算期 1いちごホテル 13.30145,40025/01 2いちごオフィ6.78 79,10024/10 3グロバワン6.56 98,70025/03 4ザイマックス6.54112,00025/02 5マリモリート6.50111,00024/12 6東海道リ&#12540