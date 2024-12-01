米アリゾナ州での選挙集会で演説するカシュ・パテル氏＝10月13日（ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ次期米大統領は11月30日、連邦捜査局（FBI）長官に元国防総省当局者のカシュ・パテル氏を指名すると発表した。トランプ氏はFBIに批判的で、レイ長官の任期満了を待たずに自分の熱烈な支持者に交代させる意向を示した。上院で人事が承認されるかは不明。パテル氏は第1次政権で国家安全保障会議幹部として過激派組織