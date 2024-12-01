（資料写真）１日午前７時３５分ごろ、神奈川県秦野市の小田急小田原線鶴巻温泉駅近くの踏切で人身事故が発生した。小田急電鉄によると、伊勢原−秦野間の上下線で運転を見合わせていたが、同１０時５分ごろに運転を再開した。