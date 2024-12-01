ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）は１日、巨人が１１月３０日に東京ドームで「ジャイアンツ・ファンフェスタ２０２４」内で球団創設９０周年セレモニーを行ったことを報じた。セレモニーには、長嶋茂雄巨人軍終身名誉監督、王貞治氏、張本勲氏、原辰徳前監督ら超豪華ＯＢ１２３人が大集合した。２０２１年まで同番組に出演しＮＰＢ歴代最多３０８５安打を誇る張本氏は「読売巨人軍、あっぱれ！」と番組でお