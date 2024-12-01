［J１第37節］町田 １−０ 京都／11月30日／町田GIONスタジアムJ１初挑戦ながら優勝争いに絡む３位の町田は11月30日、ホーム最終戦で京都と対戦。67分に相手のオウンゴールで得た１点を守り切り、１−０で勝利を収めた。この結果、町田は勝点66、得失点＋22で暫定２位に浮上。同時刻に行なわれた首位の神戸が柏と１−１で引き分け、勝点69、得失点＋22となったため、最終節での逆転優勝に望みをつないだ。拮抗した展開のなか