自民党の片山さつき政調会長代理が1日、フジテレビ「日曜報道THEPRIME」（日曜前7・30）に出演。一定以上の年収になると税優遇の縮小や社会保険料の負担が発生する「年収の壁」について言及した。石破茂首相は所信表明演説で、年収103万円を超えると所得税が生じる「103万円の壁」引き上げは明言したものの、引き上げ幅には触れなかった。年収の壁を巡っては、与党は国民民主党が掲げる「103万円の壁」引き上げで合意。