神奈川県警横須賀署は３０日、米国籍で米海軍横須賀基地所属の軍人（２３）を住居侵入容疑で現行犯逮捕した。発表によると、軍人は３０日午前７時４５分頃、正当な理由がないのに横須賀市内の民家に侵入した疑い。この家に住む無職女性（７９）が、１階リビングのソファで寝ている軍人を発見し、１１０番。駆け付けた横須賀署員が取り押さえた。当時は酒に酔っており、呼気１リットル中０・１５ミリ・グラムのアルコール分が検