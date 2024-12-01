「超熟」などの食パンでおなじみのPascoが手がける「国産小麦」シリーズから、新作が登場！12月1日（日）に発売されるのは、「国産小麦 白いどら焼き あまおういちご＆ホイップ」です。国産小麦100％使用のもちもち生地に、『あまおう』いちごジャムとホイップクリームをサンドした、冬にぴったりの和スイーツですよ♪ 大人気お取り寄せスイーツtoroa発！「どら焼きパンケーキ」作ってみた♪外カ