「BCNランキング」2024年11月18日〜24日の日次集計データによると、170g以下のスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位iPhone 16 128GB(NTT docomo)（アップル）2位iPhone 16 128GB(au)（アップル）3位iPhone 16 128GB(SoftBank)（アップル）4位AQUOS sense9 SHG14（シャープ）5位AQUOS sense9 SH-M29 8GB+256GB（シャープ）6位iPhone 16 256GB(au)（アップル）7位iPhone 16 256GB(NTT docom