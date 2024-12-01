美容鍼灸専門院「GINZA HARICCHI(銀座ハリッチ)」は、鍼灸メソッドに基づいた新発想のボディ美容液「Eki BODY SERUM(エキボディセラム)」を、2024年12月1日より全国の銀座ハリッチの店舗にて販売中です。なお、公式オンラインストアでは2024年12月10日頃より発売します。 GINZA HARICCHI「Eki BODY SERUM(エキボディセラム)」  内容量：100ml価格：13,000円(税込) 美容鍼灸専門院「GINZA HARICCHI(銀座ハリ