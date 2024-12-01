アイドルグループ「SMAP」のメンバーとして人気絶頂だった22歳の時に、 幼少時からの夢だったオートレーサーへ転身した森且行の生き方の深奥に迫ったドキュメンタリー映画『オートレーサー森且行 約束のオーバル 劇場版』 （配給：KADOKAWA）が、11月29日（金）より全国公開中です。【作品概要】1996 年、⽇本中の注⽬を集める中で、トップアイドルからオートレーサーへの転⾝を果たした森且⾏。 2020 年