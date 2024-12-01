◆プロレスリング・ノア「ＳＵＮＮＹＶＯＹＡＧＥ２０２４ｉｎＳＨＩＮＡＧＡＷＡ２ｖｏｌ．２」（１１月３０日、東京・品川プリンスホテルＣｌｕｂｅＸ）観衆３１４プロレスリング・ノアは１１月３０日、東京・品川プリンスホテルＣｌｕｂｅＸで「ＳＵＮＮＹＶＯＹＡＧＥ２０２４ｉｎＳＨＩＮＡＧＡＷＡ２ｖｏｌ．２」を開催した。第５試合でＧＨＣヘビー級王者の清宮海斗が拳王、アレハンドロ、