清水茜の漫画を永野芽郁と佐藤健のダブル主演で実写化した映画『はたらく細胞』（12月13日公開）に登場する、松本若菜演じるマクロファージが「可愛すぎる」と話題を呼んでいる。本作は、細胞を擬人化する斬新かつユニークな設定が大きな話題を呼び、累計発行部数1000万部を突破する人気漫画を『テルマエ・ロマエ』シリーズや『翔んで埼玉』シリーズなどの武内英樹監督が実写化。赤血球役の永野芽郁、白血球（好中球）役の佐藤