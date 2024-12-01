◆第２５チャンピオンズＣ・Ｇ１（１２月１日、中京競馬場・ダート１８００メートル）「生涯収支マイナス４億円君（マイ億君）」として競馬予想を披露しているお笑いコンビ「霜降り明星」の粗品が３０日に自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新し、チャンピオンズカップ・Ｇ１（１２月１日、中京・ダート１８００メートル）の本命馬を発表した。ジャパンＣでＧ１予想連勝とならなかった粗品だが、今週は意外な本命馬を指名。「