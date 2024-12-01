バストアップ専門店｢p-Grandi｣と、ランジェリーブランド｢Belletia Paris｣を運営するBelletiaは、大人気の育乳ナイトブラ｢PGブラノンワイヤー｣より、数量限定カラーの｢ミントグリーン｣を、2024年10月1日(火)から販売いたしております。大人気のノンワイヤーブラに、爽やかで上品なミントグリーンが仲間入り。ぜひこの機会にチェックしてみてください。 新カラーの｢ミントグリーン