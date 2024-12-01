2024年3月、日本銀行は2016年2月に始まったマイナス金利政策の解除を決定した。市場への積極的な資金供給が目的だったが、金融機関は低金利で貸出シェア拡大に舵を切った。コロナ禍も利下げは止まらず、ピークの2023年3月末は、金利0.5％未満が貸出金全体の37.0％を占めた。金融機関は10年余りの間、本業での収益悪化が続いたが、コロナ禍を経て状況が一変した。日本銀行の「利率別貸出金」によると、2015年3月末は貸出金利1.0