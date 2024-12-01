漫画原作者から出発し、後に小説家としてもデビューした矢樹純が、大きく注目されたのは、2019年に出版したドメスティックミステリー短篇集『夫の骨』によってであった。どれも粒ぞろいの作品であったが、特に表題作が素晴らしく、2020年に日本推理作家協会賞短編部門を受賞。その後、『妻は忘れない』『マザー・マーダー』『残星を抱く』『不知火判事の比類なき被告人質問』『幸せの国殺人事件』