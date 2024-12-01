吉高由里子が主演を務める大河ドラマ『光る君へ』（NHK総合ほか）第46回「刀伊の入寇」が1日の今夜放送される。【写真】ヒゲを蓄えた周明（松下洸平）『光る君へ』第46回「刀伊の入寇」場面カット大河ドラマ第63作となる本作は、平安中期に『源氏物語』を生み出した紫式部の人生を描く。主人公・紫式部／まひろ役を吉高、紫式部の生涯のソウルメイト・藤原道長役を柄本佑が演じる。2006年の大河ドラマ『功名が辻』や2018年の