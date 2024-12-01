◆第５８回ステイヤーズＳ・Ｇ２（１１月３０日、中山・芝３６００メートル、良）東西で２重賞が行われ、第５８回ステイヤーズＳ・Ｇ２（中山）は２番人気のシュヴァリエローズが２センチ差の大接戦を制し、京都大賞典に続く重賞連勝を果たした。推定２センチ差の重賞制覇だった。シュヴァリエローズは好位でリズムよく運び、４角２番手から直線はしっかり伸びて２着馬の猛追をほんのわずかにしのいだ。北村友は「どっちが勝っ