27年前にはじまった連続ドラマ「踊る大捜査線」の人気は、劇場版1作目『踊る大捜査線 THE MOVIE 湾岸署史上最悪の3日間！』で爆発、2作目の『踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ！』が残した邦画実写日本一の記録は、いまだに破られていない。シリーズを立ち上げ、けん引したのが、脚本の君塚良一、本広克行監督、そして亀山千広プロデューサーだ。2024年、「踊るプロジェクト」12年ぶりの新作映画『室井慎次