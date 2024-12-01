米国務省＝2023年12月、ワシントン【ワシントン共同】旧ソ連のジョージア（グルジア）による欧州連合（EU）加盟交渉の凍結に対し、米国務省は11月30日「EUと北大西洋条約機構（NATO）への完全統合を目指すという、憲法に刻まれた国民との約束をほごにした」と親ロシアの与党「ジョージアの夢」を非難する声明を発表した。米国はジョージアとの戦略的パートナーシップを停止した。声明は国民の大多数が欧州への統合を支持してい