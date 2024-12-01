「通行料をちょうだいします！」階段の上で立ちはだかる柴犬たち。愛らしい表情と絶妙なポジション取りで”通せんぼ”する姿が話題になっています。&#128059;‍❄️「通行料をちょうだいします！」&#128059;&#128060;「「ちょうだいします！！」」と、柴犬まなち (@maro828_hina114)さんの投稿。投稿された写真をみていくと3匹で、階段前をドーンと占拠。「ここを通りたければ通行料をちょうだいします！」そんな