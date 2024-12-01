JR品川駅の商業施設「エキュート品川」で販売する、「定番スイーツ（洋菓子・和菓子）」と「定番お弁当」を対象に、各売上ランキングTOP5が発表されました。2024年10月の実店舗売上金額の集計に基づいたランキングです。期間限定商品は対象外。各ショップ1アイテムのみの選出です。年末年始の帰省土産・ちょっとしたご挨拶の手土産や旅のお供に。スイーツからお弁当まで広くご紹介。エキュート品川レストラン担当がセレクトした「