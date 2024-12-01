なぜ大衆はスクーリンの中のアウトローに喝采するのか？“アウトロー映画”の魅力を、映画史家の伊藤彰彦氏が語る。【画像】「戦後日本の裏面史」として高い評価を得た『仁義なき戦い』◆◆◆民衆の憤怒が炸裂するアウトローの映画「バーン！っていうのがええなァ」。釜ヶ崎の寄せ場で深作欣二の映画を観たあと、古くからの労働者が目を輝かせてこう呟いた、と社会地理学者の原口剛から聞いた。「バーン！」というのはたぶん、