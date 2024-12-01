からだの仕組みを親子で学ぶイベントが11月30日、東京都内で開かれました。「カラダワンダーランド」は、幼少期からからだに興味を持つことで、子どもたちの健康維持などにつなげようと開催され、小学生を中心に約500人の親子が参加しました。会場では、デジタル絵本を使ってからだの仕組みや不思議を学んだり、音楽を通じて、からだと心の関係を学ぶ授業などが行われました。