【明治安田J1リーグ】セレッソ大阪 0−2 鹿島アントラーズ（日本時間11月30日／ヨドコウ桜スタジアム）【映像】「おかわり要求」にニヤリ→再度の「禊は終了しました」流行語大賞も狙えそうな“ワード”と、珍妙な光景だった。鹿島アントラーズのFW鈴木優磨が、出場停止明けの試合で1得点を挙げてヒーローインタビューに登場すると、「禊は終了しました」と発言。この言葉が飛び出した一連のシーンがSNSで話題だ。J1リーグ第37