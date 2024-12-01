来週（2024年12月2日〜12月8日）の【魚座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。🌼【今週の12星座占い】2024年11月25日〜12月1日｜総合運＆恋愛運TOP３『行動を変えていくでしょう』｜総合運｜★★★★★アクティブに動くことが多くなります。周囲からの印象もその方がアカ抜けている感じがして良いで