〈「アナウンサーと名乗るのが嫌で嫌で…」元NHKアナ・下重暁子がその肩書きに違和感をもち続けた理由とは〉から続く1979年、妊娠していた20代の頃に「卵で産みたい」という発言で、世間をにぎわせた女優の秋吉久美子さん。一見、突飛に見える発言だが、実はこの裏には彼女なりの深い意図が。この発言はなぜ生まれたのか？なぜ正しく伝わらなかったのか？当時の状況を、秋吉さんとエッセイストの下重暁子さんの特別対談集『