エドマン＆妻クリステンさんが満喫米大リーグ・ドジャースは29日（日本時間30日）、トミー・エドマン外野手と5年総額7400万ドル（約110億4000万円）で契約延長に合意したと発表した。2025年から5年契約で、2030年は球団オプションとなる。ワールドシリーズ制覇に貢献した一方、オフは妻と旅行を満喫。豪華なホテルなどが「素敵！」と脚光を浴びた。激闘続きの秋を終え、エドマンは妻・クリステンさんとビーチで束の間のオフを