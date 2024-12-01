PLANTは、2024年11月30日(土)にPLANT-2 坂井店敷地内の直営ガソリンスタンド「PLANT GAS 坂井給油所」をリニューアルオープン。 PLANT GAS 坂井給油所 所在地：福井県坂井市坂井町下新庄17号15番1(PLANT-2坂井店敷地内)開店日：2024年11月30日(土)営業時間：7:00〜20:00(年中無休)取扱商品：セルフサービスによる「ガソリン、軽油※1、灯油」 セルフ洗車機併設※2※1 リニューアルオープンに伴い、これまで