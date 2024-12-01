新昭和グループは、2024年11月29日(金)、東京都港区に本店を置く「楽久屋」をグループ企業に迎え入れました。 新昭和グループ  新昭和グループは、2024年11月29日(金)、東京都港区に本店を置く「楽久屋」をグループ企業に迎え入れた。楽久屋は「日帰り温泉(温浴)」事業に特化し「新規開発事業(土地活用・スペース活用)」「再生・承継事業」「銭湯事業」の3つの事業を展開。  東京・千葉・山梨・岐阜・大