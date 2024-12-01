「バルトン＆ゲスティエ(B&G)」が、ワイン・エンスージアスト誌にて「ヨーロピアン・ワイナリー・オブ・ザ・イヤー 2024」を受賞しました。 バルトン＆ゲスティエ  「バルトン＆ゲスティエ(B&G)」が、ワイン・エンスージアスト誌にて「ヨーロピアン・ワイナリー・オブ・ザ・イヤー 2024」を受賞。●バルトン＆ゲスティエ(B&G)〜1725年創業の歴史と伝統を守り続けるボルドー最古のワインメゾン〜2025年