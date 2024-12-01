天皇皇后両陛下の長女・敬宮愛子さまは12月1日、23歳の誕生日を迎えられました。柿の実がなる皇居の果樹園を散策される愛子さま。この1年は社会人として、成年皇族として、新たな活動に取り組まれました。学習院大学の卒業式を迎えた日、愛子さまは「最後の1年間はこのキャンパスに通い、たくさんの新しい学びを得て、充実した4年間を過ごすことができました」と感想を述べられました。3月に学習院大学を卒業後、福祉に関する仕事