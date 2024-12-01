元ＡＫＢ４８・高城亜樹とモデル・高橋ユウの義理の姉妹が３０日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後５時）で初共演を果たした。この日は「アスリートの奥様」特集。高城は２０１９年２月、サッカーＪ２清水のＤＦ高橋祐治と結婚。同年１１月に第１子男児、２２年９月に第２子男児を出産している。祐治の長姉はモデルの高橋メアリージュン、次姉が高橋ユウで、この日は義理の姉妹でスタジオ共演。ＭＣ