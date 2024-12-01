平日は3000円ほど中国や韓国からの便数が多い関西国際空港に外国人観光客が殺到し、大阪市内のホテル価格が異様に跳ね上がっている。低価格帯のホテルが密集するJR西日本と南海電鉄の新今宮駅南側に広がるあいりん地区（釜ヶ崎）界隈にも、その影響が及んでいる。旧簡易宿泊所の部屋が、平日は3000円ほどなのに週末は1万円前後に暴騰する状態だというのだ。＊＊＊【写真】衝撃の狭さ…「トイレ風呂無し5平米」ホテル、実際の部