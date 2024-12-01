天皇、皇后両陛下の長女愛子さまは12月1日、23歳の誕生日を迎えました。2024年4月、日本赤十字社に出勤した天皇、皇后両陛下の長女愛子さま=東京都港区愛子さまは今年3月に学習院大学を卒業し、4月に日本赤十字社に入社しました。10月には国民スポーツ大会「SAGA2024」の競技を視察するため、佐賀県を訪問。初めての単独での地方公務でした。愛子さまは2001年12月1日生まれ。06年に学習院幼稚園に入園し、同初等科、同女子中