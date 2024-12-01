【グランドスラム オブ カーリング】ナショナル・準々決勝 （12月1日／カナダ）【映像】え？まさかの一挙5失点シーン（実際の様子）グランドスラム オブ カーリング「ナショナル」はノックアウトステージまで進み、ロコ・ソラーレ（Fujisawa）は準々決勝で世界ランキング4位のチーム・エイナーソン（Einarson／カナダ）と対戦。第2エンドで一挙5点を奪われる展開となり、今大会はベスト8敗退となった。オープンな展開となった