©️ABCテレビ かつて、お笑いコンビ・NON STYLEの井上裕介が当て逃げ事故を起こした際に、相方・石田明の妻が衝撃発言をしていた！当時の石田は、コンビ解散を考えるほど井上との関係に悩んでおり、妻に救われたという。石田が「性格悪いやん」と笑った、妻の衝撃的なLINEメッセージとは……!? ©️ABCテレビ 【動画】出産前は「結構マゾ気質」だったのに……。2児の母・キンタロー。が衝撃