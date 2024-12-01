「相続税は1円も払わない」頭のいい人がやっている「すごいノウハウ」総務省の調査によれば、老後1か月の生活費は、60代の世帯で約30万円、70代以上の世帯で約25万円かかると言われている。仮に90歳まで生きるとすれば、60歳からの30年間で9600万円が必要になる（30万円×12×10＋25万円×12×20）。病気や介護といった問題も無視できない。本連載は、終活や相続に関するノウハウを紹介し、「お金の不安」を解消するものだ。著者は