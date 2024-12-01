職場には「ウジウジ考え込んでいる人」と「どんなことがあっても考え込まない人」がいる。一体、何が違うのだろう？本連載では、ビジネスパーソンから経営者まで数多くの相談を受けている“悩み「解消」のスペシャリスト”、北の達人コーポレーション社長・木下勝寿氏が、悩まない人になるコツを紹介する。いま「現実のビジネス現場において“根拠なきポジティブ”はただの現実逃避、“鋼のメンタル”とはただの鈍感人間。ビジネス