「葉牡丹賞」（３０日、中山）中団を進んだ３番人気のヴィンセンシオ（牡２歳、美浦・森一）が無傷の２連勝を飾った。３頭による激しい追い比べを鼻差で制し、１分５８秒８のレコードタイムを刻んだ。ビュイックは「若馬にしては根性があって、ファイターらしさを見せてくれた。２４００メートルならもっと楽に競馬ができたと思う。今後はそういうレースを目指してほしい」と将来性を評価。森一師は「装鞍所ではテンションが