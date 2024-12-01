将来の目標を持とう――。ソフトバンクの小久保裕紀監督（53）が30日、地元・和歌山市で05年から続く少年野球大会「小久保裕紀杯」20周年記念の野球教室と講演会を行った。監督就任1年目でリーグ優勝を果たして地元に凱旋し、講演では650人の野球少年少女に目標設定の重要性を説いた。この日、横浜市ではDeNAの日本一祝賀パレードが行われ「オフはモヤモヤしています。来年こそは日本一との目標を立てて、また和歌山に戻りたい
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