「ステイヤーズＳ・Ｇ２」（３０日、中山）内か外か−大接戦のゴール前。早め先頭から押し切りを図ったシュヴァリエローズに、外からシルブロンが襲いかかる。３６００メートルを走り切り、最後はわずか鼻差でシュヴァリエに軍配が上がった。１周目で４番手を確保すると、じっと我慢。２周目の勝負どころから動いて直線入り口で堂々と先頭に立った。中山の直線３１０メートルを押し切った北村友は「どっちが勝ったか分からな