ノアの?暴露系プロレスラー?こと小澤大嗣（２８）から襲撃を受けたＧＨＣヘビー級王者・清宮海斗（２８）が?ブチギレ?モードだ。昼夜興行で行われた３０日品川大会昼の部では、メインで晴斗希に勝利。試合後は清宮率いるユニット「オールレべリオン（ＡＲ）」入りを志願され、「ともにトップを目指してやっていきましょう！」と握手を交わした。これを受けて夜の部では、清宮、拳王、アレハンドロとカイ・フジムラに晴斗希を